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In archivio l'anticipo delle 12:30 della domenica di Serie A. Vince la Juventus, che ha battuto per 4-0 il Venezia di Nicola. Succede tutto nel secondo tempo: la partita cambia con l'ingresso all'intervallo di Woltemade, decisivo con gol e assist. Poi ci pensano Cabal e Kolo Muani (su rigore) a rendere il punteggio ancora più rotondo. I bianconeri salgono a 21 punti al sesto posto in classifica; fermi a quota 6 invece i lagunari.