Si avvicina la tredicesima giornata di Serie A per la Lazio, che sabato 28 novembre alle 18:00 sarà ospite in Piemonte del Torino di Abate per cercare di confermare la testa della classifica dopo aver chiuso da imbattuta le prime dodici gare del campionato.

Tutto sommato in equilibrio il bilancio dei precedenti: in 154 gare andate in scena la Lazio ha portato a casa 45 vittorie, 63 pareggi e 46 sconfitte. Cambia invece il bilancio guardando la situazione in trasferta contro il Torino: in 76 match sono arrivate 18 vittorie biancocelesti, 27 pareggi e 36 sconfitte.

L’ultimo precedente risale al ko esterno per 2-0 del 1 marzo 2026. Prima di allora la Lazio arrivava da due pareggi e tre vittorie contro il Torino.