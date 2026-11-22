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RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Lecce ed è sempre più prima; la Roma affonda il Parma e risponde. La Capitale domina il campionato di Serie A: è su questo che verte l'editoriale di Stefano Agresti sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, soprattutto in vista del derby che ci sarà il prossimo 13 dicembre. Di seguito ciò che ha scritto.

"Roma fa davvero sul serio. Fa sul serio la Roma, e potevamo aspettarcelo perché le premesse c’erano: Gasperini al secondo anno, gli investimenti dei Friedkin, un organico più ampio e forte rispetto alla scorsa stagione (quando, non dimentichiamolo, i giallorossi fino a gennaio non avevano nemmeno Malen, un mostro). Ma comincia a fare terribilmente sul serio anche la Lazio, perché non dà segni di cedimento. Potevi forse pensare che soffrisse gli scontri diretti, invece niente: due pareggi — ma con rimpianti — contro il Milan e a Napoli, una grande vittoria a Torino con la Juve. O magari potevi immaginare che accusasse qualche passaggio a vuoto contro le piccole, in partite che sembrano più agevoli ma nascondono molte insidie, soprattutto se non le affronti con la testa giusta, se le giochi con troppa sicurezza o con troppa ansia. Niente da fare nemmeno qui: i biancocelesti hanno vinto largo (2-6 al Sassuolo) oppure di misura (in particolare nelle prime gare di campionato) ma hanno comunque sempre vinto. Compreso ieri, alla ripresa del campionato: 3-0 in scioltezza al Lecce, due gol di Noslin (uno di quelli che Gattuso ha ricostruito). Noi continuiamo a correre, provate a prenderci.

Lazio e Roma sono le uniche squadre imbattute della Serie A. In Europa, nei grandi campionati, ce ne sono solo due che, come loro, non hanno mai perso in campionato, il Borussia e il Bayern, ma hanno giocato due partite in meno e hanno comunque una media punti a partita peggiore: 2,66 e 2,5 le romane, 2,4 e 2,2 le tedesche. Gattuso ha la difesa più solida, ha preso appena nove gol; Gasperini ha l’attacco più scintillante, ne ha segnati trentasei, esattamente tre a incontro (nessuno ne ha fatti tanti nelle prime dodici giornate dal ’51 a oggi, tanto per capire la dimensione del rendimento offensivo giallorosso). La Lazio ha un collettivo nel quale fatichi a individuare chi sia il brillante pregiato: Frattesi o Noslin, Isaksen o Taylor, Tavares o Mandas.

La Roma ha tanti giocatori importanti ma un protagonista conclamato: Malen, quattro gol a Parma, dodici in totale, capocannoniere. Il 13 dicembre, all’ora di pranzo, Lazio e Roma si affronteranno nel derby: in estate nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe potuto essere un derby da scudetto, o quasi. Se davvero sarà stato un derby scudetto, lo capiremo all’inizio del 2027 o poco dopo: chi sarà lassù quando si avvicinerà la primavera, lotterà fino alla fine. Intanto nella Capitale sembra di essere tornati a inizio millennio, Cragnotti e Sensi, campioni e scudetti. Lazio e Roma fanno sul serio a tal punto che le avversarie non possono permettersi di lasciarle scappare via. A cominciare dall’Inter che resta la più forte e completa, la favorita insomma, ma ieri sera si è trovata terza in classifica, staccata di quattro punti dal vertice, e stasera va a Bergamo. Lautaro si riaffaccia in panchina, il suo rientro sarà graduale, ma il Thuram pre-sosta e il Pio nazionale sono certezze. Poi è vero che, per rimanere incollati alla Lazio, i nerazzurri devono battere l’Atalanta e non è mai facile, anche se questa non è l’espressione migliore della Dea. Il Napoli ha vinto una partita decisamente complicata: il Torino ha creato occasioni prima del gol di McTominay (traversa di Mandragora) e poi fino alla fine della gara. È un risultato importante per Allegri, che prova a risalire (e comunque non scivola giù). Quando si portano a casa successi così, soffrendo e lottando, si acquista fiducia. Da quelle parti ne hanno bisogno".