WOMEN | Lazio-Juventus, le convocate di Grassadonia: tante Primavera in lista
22.11.2026 15:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si avvicina una nuova gara di campionato per la Lazio Women, che alle 20:30 sarà impegnata in casa contro la Juventus. Proprio in vista del match sono state rese note le convocate di Gianluca Grassadonia. Di seguito l’elenco.
PORTIERI: Cetinja, Freeman, Gregori;
DIFENSORI: Connolly, Consolini, Frenquellucci, Holmstrom, Masu, Zannini, Zanoli;
CENTROCAMPISTI: Castiello, Goldoni, Le Mouel, Martin, Monnecchi, Portales, Roddar, Sciabica;
ATTACCANTI: Camacho, Longobardi, Mancini, Ngueleu, Visentin.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.