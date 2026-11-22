Tutto pronto per una nuova gara di campionato per la Lazio Women, che alle 20:30 al Fersini ospiterà la Juventus. Proprio in vista del match è intervenuta ai canali ufficiali del club Carola Zannini. Queste le sue parole: “La partita con la Fiorentina ci lascia delle sensazioni positive, è stata una buona prestazione e sicuramente servivano punti, ma è una squadra che sta crescendo di gara in gara. Ora arriva la Juve, stiamo prvando a prepararla al meglio. Lo staff e il mister ci danno ottime indicazioni e la affronteremo con coraggio. È un avversario di esperienza, ma possiamo assolutamente metterlo in difficoltà”.

“Nel calcio le pressioni esistono sempre, noi siamo in fondo alla classifica, dobbiamo fare punti perché ne abbiamo pochi. Loro avranno delle pressioni così come le avremo noi, è una partita da gestire come sappiamo fare, con le nostre caratteristiche, cercando di metterli più in difficoltà possibile come proveranno a fare loro. Il nostro punteggio al momento non rispecchia il nostro gioco. Stiamo facendo tante prestazioni, poi ci manca il risultato, ci manca quel gol che ci aiuterebbe. La squadra è convinta di quello che può dare ogni settimana di più, lo staff ci aiuta e siamo serene per quanto riguarda questo. Ma ovviamente cerchiamo anche noi i tre punti e credo arriveranno presto”.

“Sicuramente siamo una squadra molto giovane, inesperta. Personalmente sono al primo anno in questo campionato e la squadra e lo staff mi stanno dando fiducia. Questo penso mi stia aiutando a esprimermi. Come ognuna di noi devo migliorare su tante cose, che siano la finalizzazione o la pulizia delle giocate o il vederla prima. Credo che questo percorso mi possa aiutare così come a tutta la squadra”.