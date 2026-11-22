Lazio-Lecce, gol da favola di Frattesi: per i quotidiani è tra i migliori
22.11.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Uno scavetto dolcissimo, il modo migliore per chiudere una partita. Segna sempre Frattesi, per la quinta volta in questo campionato. Contro il Lecce l'ha fatto bellissimo, superando Falcone con un pallonetto da fuori area di pregevolissima fattura. I quotidiani hanno esaltato la prestazione del centrocampista, di nuovo protagonista in una vittoria della Lazio. Di seguito i suoi voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Frattesi 7.5;
IL MESSAGGERO - Frattesi 7.5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Frattesi 7;
IL CORRIERE DELLA SERA - Frattesi 7.5;
TUTTOSPORT - Frattesi 7;
LA REPUBBLICA - Frattesi 7.5;
IL TEMPO - Frattesi 7.5.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.