RASSEGNA STAMPA - Esame superato. Per la prima volta in una partita ufficiale, Doekhi e Diogo Leite hanno giocato in coppia al centro della difesa con la maglia della Lazio. Insieme si erano visti solo in amichevole, poi Gattuso li ha scelti contro il Lecce per far rifiatare Provstgaard. Il risultato è stato più che positivo: è arrivata la vittoria, entrambi hanno convinto e i quotidiani hanno esaltato la loro prestazione. Di seguito le pagelle.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Doekhi 7, Leite 7;

IL MESSAGGERO - Doekhi 7, Leite 7;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Doekhi 6.5, Leite 6.5;

IL CORRIERE DELLA SERA - Doekhi 6, Leite 6.5;

TUTTOSPORT - Doekhi 7, Leite 7;

LA REPUBBLICA - Doekhi 7, Leite 7;

IL TEMPO - Doekhi 7, Leite 7.