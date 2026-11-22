Nuova gara alle porte per la Lazio. Dopo il successo contro il Lecce, i biancocelesti saranno ospiti del Torino nella tredicesima giornata di Serie A. La gara si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino nella giornata di sabato 28 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta tv in eslcusiva su Dazn, visibile tramite l’app su Smart TV oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, Torino-Lazio sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele