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Lazio in trasferta contro il Torino di Abate. La capolista sfida i granata, reduci dalla sconfitta contro il Napoli. Gattuso dovrà ancora fare a meno di Marusic, Sutalo e Tavares, ma spera di ritrovare Zaccagni. Il capitano sta smaltendo una lesione muscolare: farà un tentativo in gruppo in settimana per provare a tornare almeno tra i convocati. Un cambio in vista nell'undici titolare: Provstgaard prenderà il posto di Doekhi e tornerà in difesa di fianco a Diogo Leite. I due faranno coppia davanti a Mandas in porta. Scontati i terzini, che saranno ancora Floriani e Pedraza. Solo conferme sia a centrocampo che in attacco: verso la conferma sia il terzetto composto da Frattesi, Belahyane e Taylor che il tridente formato da Isaksen, Pinamonti e Noslin.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Cömert, Comuzzo; Aboukhlal, Gineitis, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone. All.: Abate.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, F. Bordon, Doekhi, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Cataldi, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Gudmundsson, Serra. All.: Gattuso.