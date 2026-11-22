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Lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per Mario Nicolae, uomo mercato della Rapid Bucarest ed ex direttore sportivo del Velje, che in passato ha puntato su Oliver Provstgaard. Il dirigente ha parlato proprio del difensore della Lazio, raccontando i suoi inizi, il suo trasferimento in Italia e il suo futuro. Di seguito le sue parole.

"Quando sono arrivato al Velje la squadra era ultima in classifica in Danimarca, a dicembre. Ci stavamo organizzando per il ritiro ad Antalya in Turchia, stavamo facendo la rosa di chi sarebbe venuto con noi. Ero nuovo, ho sentito tante opinioni tra proprietà e staff sui giocatori interessanti, quelli con cui proseguire. Mi hanno accennato di Provstgaard che in quel momento era giovane, veniva dall'accademia ma arrivava dai problemi ai crociati e non giocava da mesi. Però era giovane, di prospettiva, fisicamente molto interessante e intelligente. Mi è sembrato giusto portarlo subito in ritiro con noi. Ho iniziato a conoscerlo e ho rinnovato subito il suo contratto!"

"A marzo abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso un tecnico croato molto giovane come Ivan Prelec, che aveva esperienza nell'accademia della Dinamo Zagabria e quindi coi ragazzi. Gli ho accennato il progetto Provstgaard, lì siamo retrocessi ma Oliver ha esordito tra i pro in Serie A. Il secondo anno siamo tornati subito su, vincendo la Serie B danese con lui titolarissimo. Non ho solo avuto fiducia e visione su Provstgaard ma c'è stato anche un progetto con lui, con allenatore e proprietà, abbiamo detto che era un prospetto della società con cui c'era da lavorare per creare un prodotto per una grande lega europea. Gli abbiamo dato fiducia anche quando, e capitava poche volte, non giocava bene".

"Lui ha lavorato come un pazzo: è arrivato in Under 21, poi è stato capitano dell'Under, in Serie A poi ha giocato chiaramente da titolare. Poi siamo riusciti a venderlo alla Lazio proprio nella settimana in cui il club è stato poi venduto e poi sono andato via anche io… La Lazio ha fatto la miglior offerta, c'era il Pisa con un'offerta ufficiale e anche altri club. Tramite i suoi agenti, che avevano già Isaksen alla Lazio, è stata un'operazione importante e chiaramente questo è stato un fattore".

"Il suo segreto? Ha sempre voluto crescere, ha sempre voluto arrivare in un top club nel Mondo. Al Vejle abbiamo fatto grandi cose insieme, è stata l'esperienza perfetta per lui. E' cresciuto al fianco del nostro capitano spagnolo, Raul Albentosa, che è stato un fratello per lui. Oltre 100 presenze in Liga e lo ha guidato passo dopo passo in questo progetto di due anni e mezzo".

"Era già pronto per andare in un top club. Poteva andare al Midtjylland, al Copenhagen, ma sarebbe stato solo un salto di livello interno anche se molto importante. Dal Vejle alla Lazio è stato il grande salto, chiaramente, ma sì, era già pronto. L'Italia ha sempre apprezzato i giocatori scandinavi, non è un caso che ci abbiano pensato. Per me vederlo in prima pagina su un grande quotidiano è un grande orgoglio. Penso che il calcio ci sorprenda ogni giorno: all'Inter gioca Bisseck che è arrivato dall'Aarhus, Oliver ha fatto tanta esperienza. Con un allenatore come Chivu potrebbe fare grandi cose, non credo ci saranno problemi nel caso".