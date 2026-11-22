Prima gioia per Alessio Romagnoli in Qatar. Nella vittoria in campionato contro il Lusail, l'ex difensore della Lazio ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Al Sadd. Sua la rete dell'1-1, che ha aiutato la squadra di Lucescu a ribaltare lo svantaggio iniziale e a vincere 3-2. L'ex numero 13 biancoceleste mancava in campo da più di un mese: l'ultima volta che aveva giocato era il 18 ottobre contro l'Al Duhail. Adesso è tornato in campo ed è stato subito provvidenziale.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03