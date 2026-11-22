Lazio, Gattuso sfida il Torino: il bilancio dei precedenti
22.11.2026 18:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Altro match sulla panchina della Lazio alle porte per Gennaro Gattuso. La squadra biancoceleste sabato 28 novembre alle 18:00 sarà ospite in Piemonte del Torino, squadra che il tecnico ha già affrontato da allenatore.
Il bilancio è perfettamente in equilibrio contro il Torino per l’attuale allenatore della Lazio: nei 7 incroci andat i in scena Gattuso ha trovato infatti 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.
Gli ultimi tre incroci, con Gattuso sulla panchina del Napoli, hanno portato due vittorie un pareggio. Una sconfitta e due pareggi invece alla guida del Milan per l’attuale allenatore della Lazio, la cui prima gara contro il Torino è terminata con una sconfitta in Coppa Italia sulla panchina del Pisa.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.