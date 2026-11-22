Altro match sulla panchina della Lazio alle porte per Gennaro Gattuso. La squadra biancoceleste sabato 28 novembre alle 18:00 sarà ospite in Piemonte del Torino, squadra che il tecnico ha già affrontato da allenatore.

Il bilancio è perfettamente in equilibrio contro il Torino per l’attuale allenatore della Lazio: nei 7 incroci andat i in scena Gattuso ha trovato infatti 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Gli ultimi tre incroci, con Gattuso sulla panchina del Napoli, hanno portato due vittorie un pareggio. Una sconfitta e due pareggi invece alla guida del Milan per l’attuale allenatore della Lazio, la cui prima gara contro il Torino è terminata con una sconfitta in Coppa Italia sulla panchina del Pisa.