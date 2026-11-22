IL TABELLINO di Lazio Primavera-Milan Primavera 0-1
Sabato 22 novembre 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (Roma)
LAZIO-MILAN 0-1 (9' Angelicchio)
LAZIO U20: D'Alessio; Ciucci, Battisti (46' Bagordo), Santagostino (77' Milillo), Pernaselci, Gatto, Zangari (46' Morelli), Serra, Montano (77' Mennea), Kovac, Ferrante (65' Elena).
A disp.: Quadrelli, Iovane, Trifelli, Boccardelli, Mecozzi.
All.: Francesco Punzi
MILAN U20: Catalano, Nolli, Tartaglia, Ibrahimovic (66' Domnitei), Geroli (90' Dotta), Anastasio, Angelicchio, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse.
A disp.: Faccioli, Vechiu, Guglielmo, Petrone, Mazzeo, Seedorf, Martini, Colombo, Calvani.
All.: Renna
Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido); Assistenti: Paolo Di Carlo - Domenico Lombardi
Marcatori: 9' Angelicchio (M)
Ammoniti: 25' Zangari (L), 44' Renna (M)
Espulsi: //
Recuperi: 1' pt, 4' st