Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A Pressing su Canale 5 si è parlato della corsa Scudetto, mettendo a confronto Lazio, Roma e Como da possibili antagoniste dell'Inter. Queste le parole di Massimo Mauro: "Credo che la Roma sia più attrezzata. Mi piacerebbe tanto che la Lazio continuasse nel rendimento, perché ha giocatori di qualità, a metà campo, davanti e il portiere che sta faceno benissimo. Magari con il fatto che non ha le coppe, se questi ragazzi continuano in questo stato di forma, potrebbero anche arrivare in fondo".