Mauro: "Se continua lo stato di forma, la Lazio può arrivare fino in fondo"
23.11.2026 01:32 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
A Pressing su Canale 5 si è parlato della corsa Scudetto, mettendo a confronto Lazio, Roma e Como da possibili antagoniste dell'Inter. Queste le parole di Massimo Mauro: "Credo che la Roma sia più attrezzata. Mi piacerebbe tanto che la Lazio continuasse nel rendimento, perché ha giocatori di qualità, a metà campo, davanti e il portiere che sta faceno benissimo. Magari con il fatto che non ha le coppe, se questi ragazzi continuano in questo stato di forma, potrebbero anche arrivare in fondo".
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.