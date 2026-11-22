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Tanta, tantissima paura per l’ex calciatore della Roma Leandro Paredes. Il giocatore è infatti svenuto in diretta tv al termine della gara tra Boca Juniors e Atletico Mineiro, vinta dal Boca per 2-0 che ha alzato il cielo la Copa Sudamericana. Paredes è stato uno dei grandi protagonisti della sfida ma, già davanti alle telecamere, è sembrato molto provato... <<< PAREDES >>>