Ospite sul palco del Vanity Fair Stories 2026 Tommaso Paradiso si è aperto sui momenti più importanti della sua vita come la nascita di sua figlia Anna ma anche il matrimonio con la sua dolce metà Carolina Sansoni. “Quando è nata mia figlia ho chiamato il mio manager e gli ho detto: 'Sto piangendo'. Ho pianto per sei giorni... <<< TOMMASO PARADISO >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini