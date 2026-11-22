VIP | Tommaso Paradiso: "Quando è nata mia figlia ho pianto e non ho ancora smesso"
22.11.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ospite sul palco del Vanity Fair Stories 2026 Tommaso Paradiso si è aperto sui momenti più importanti della sua vita come la nascita di sua figlia Anna ma anche il matrimonio con la sua dolce metà Carolina Sansoni. “Quando è nata mia figlia ho chiamato il mio manager e gli ho detto: 'Sto piangendo'. Ho pianto per sei giorni... <<< TOMMASO PARADISO >>>
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