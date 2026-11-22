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Succede di tutto alla New Balance Arena nel match tra Atalanta e Inter che si chiude con un pirotecnico 4-4. I nerazzurri dominano per larghi tratti ma commettono tantissimi errori che permettono alla squadra di Sarri di rimanere sempre in partita e alla fine di riacciuffare i nerazzurri.

Pio Esposito segna una doppietta nel primo tempo ma nel finale dei primi 45 minuti la Dea riapre il match con Elmas. Nella ripresa ci pensa ancora Pio Esposito a rimettere due gol di vantaggio. Non basta però perché De Ketelaere accorcia ancora le distanze. L'Inter ha ancora la possibilità di chiuderla con il rigore siglato da Sucic ma neanche il 4-2 basta alla squadra di Chivu perchè prima un altro gol di De Ketelaere e poi il rigore di Kessié fissano il punteggio sul 4-4.

Un punto quindi per l'Inter che sale a 29 punti a -1 dalla Roma seconda e a -3 dalla Lazio prima.

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