Serie A, classifiche a confronto: balzo Lazio, male Bologna e Juve

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Anche la 4ª giornata di campionato di Serie A si è conclusa ed è tempo di un primo bilancio per quanto riguarda la classifica.

Tante le differenze rispetto alla passata stagione a partire proprio dall’Inter che, aveva iniziato lo scorso campionato, con due sconfitte. Molto bene la Lazio, che ha iniziato con tre successi e un pareggio, così come il Como che ha già fatto registrare un + 3 rispetto all’anno scorso.

In calo invece la Juventus, con Spalletti che ha fatto peggio di Tudor in queste prime quattro giornate, ma anche il Milan di Amorim che ha un punto in meno rispetto all’anno scorso. Negativo anche l’avvio del Bologna con -5 punti rispetto alla passata stagione.

Di seguito la classifica competa.

Roma 12 punti (+3 punti)

Inter 12 (+6)

Como 10 (+3)

Lazio 10 (+7)

Cagliari 9 (+2)

Milan 8 (-1)

Frosinone 7 (in Serie B)

Juventus 7 (-3)

Sassuolo 7 (+4)

Napoli 6 (-6)

Atalanta 6 (-2)

Lecce 6 (+5)

Udinese 4 (-3)

Torino 3 (-1)

Fiorentina 3 (+1)

Bologna 1 (-5)

Parma 1 (-1)

Monza 1 (in Serie B)

Genoa 1 (-1)

Venezia 0 (in Serie B)

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