Lazio, Taylor il tuttofare: l’olandese è già protagonista con Gattuso

15.09.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Taylor il tuttofare: l’olandese è già protagonista con Gattuso
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RASSEGNA STAMPA - È un Kenneth Taylor in grande spolvero quello che si stia ammirando nelle ultime uscite della Lazio. Dopo una partenza lenta, forse anche per via di qualche vicenda personale, l’olandese si è ritrovato più determinato che mai.

Un vero e proprio tuttofare per la Lazio e per Gattuso: regia, rifinitura e incursioni, con numeri importanti ribaditi di gara in gara. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero Taylor contro il Milan ha liberato tre volte Noslin e Zaccagni contro Maignan, ripetendo poi anche l’assist servito a Cancellieri contro il Napoli ad aprile scorso. 

Quando è stato a disposizione è sempre partito titolare con Sarri e Gattuso, garantendo sempre un alto livello. Lo dimostra un altro dato: Taylor ha toccato contro il Milan vette da 90% di precisione dei passaggi. Una garanzia in ogni fase per la Lazio, che dovrà affidarsi anche alle su giocate aspettando magari qualche gol.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.