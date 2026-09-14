Maldini, negativo il tossicologico: l'ex Lazio pubblica il referto - FOTO
14.09.2026 16:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Tutto negativo nell'esame tossiclogico al quale si è sottoposto Daniel Maldini. L'ex attaccante della Lazio ha voluto render nota la conferma ufficiale pubblicando l'esito del referto sul proprio profilo Instagram. Il giocatore, dopo l'incidente, è tornato a lavorare in gruppo con il Cagliari in vista della prossima partita contro l'Udinese.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.