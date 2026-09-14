Caressa: “Difficile stare lontano da una Lazio così, capisco la sofferenza"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Durante la puntata del Club di Sky Sport, oltre al punto su Lazio - Milan, si è parlato della protesta della tifoseria biancoceleste. Anche il conduttore Fabio Caressa ha detto la sua: “Gattuso ha sottolineato dei mille tifosi che hanno preso la squadra a Formello e l’hanno accompagnata per tutto il tragitto per far sentire la vicinanza alla squadra. A una squadra che sta facendo così bene è difficile strale lontano. Io ho degli amici tifosi della Lazio che continuano la protesta, ma soffrono a non andare allo stadio a sostenere una squadra che sta facendo così bene”.

Dopo il dibattito in studio, Caressa ha concluso: “Una domanda che mi sono fatto io è che il tifoso della Lazio ha questa partita bellissima, vinci 2-0 con il Milan, ti verrebbe quasi di andare allo stadio il secondo tempo per sostenerla, quindi capisco la sofferenza”.