Calciomercato Lazio | Brozovic va da Romagnoli: è un nuovo giocatore dell'Al Sadd

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Marcelo Brozovic è un nuovo giocatore dell'Al Sadd. Ora è ufficiale: c'è l'annuncio del club del Qatar. L'ex centrocampista dell'Inter era rimasto svincolato ed era stato accostato anche alla Lazio negli ultimi giorni. Alla fine invece il croato ha raggiunto l'ex centrale biancoceleste Alessio Romagnoli, che ha lasciato la Capitale proprio a inizio settembre. Di seguito il comunicato ufficiale.