Lazio, Lucchesi su Gattuso: "Che inizio! Sono contento per lui"
13.09.2026 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Lucchesi ha parlato della quarta giornata di campionato che ancora deve concludersi. Nello specifico si è espresso sull'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, che ha pareggiato 2-2 contro il Milan di Amorim. Di seguito le sue parole: "Gattuso? L’ambiente Lazio è in fibrillazione, sono contento per lui perché ha fatto fin qui un grande inizio di campionato”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.