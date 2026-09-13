Lazio, Lucchesi su Gattuso: "Che inizio! Sono contento per lui"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Lucchesi ha parlato della quarta giornata di campionato che ancora deve concludersi. Nello specifico si è espresso sull'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, che ha pareggiato 2-2 contro il Milan di Amorim. Di seguito le sue parole: "Gattuso? L’ambiente Lazio è in fibrillazione, sono contento per lui perché ha fatto fin qui un grande inizio di campionato”.