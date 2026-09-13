Serie A, pieno di gol al Via del Mare: il Lecce batte il Monza 3-2
13.09.2026 17:15 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Nell’unica partita di domenica alle 15:00 della quarta giornata di Serie A il Lecce ha battuto 3-2 il Monza al Via del Mare. Partenza lanciata della squadra di Di Francesco che tra il 3’ e l’11’ con Coulibaly e Tiago Gabriel si porta già sul doppio vantaggio.
Reazione della squadra di Juric, che prima sfiora il gol con Robinson e Varela, poi accorcia le distanze al 20’ con Mangas su assist di Birindelli. Passa un minuto e, a causa di un altro errore difensivo dei lombardi, Coulibaly porta il Lecce sul 3-1.
Prima del fischio finale, all’89’ il Monza accorcia ancora le distanze con Zeballos, ma è troppo tardi. I pugliesi portano a casa la vittoria e salgono in classifica a 6 punti, Monza fermo a quota 1.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.