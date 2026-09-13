Roma, i tifosi dell'Atalanta contro De Roon: "Addio bandierina"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Duro attacco dei tifosi dell'Atalanta verso Marten De Roon. Il centrocampista olandese, che ha lasciato Bergamo dopo tanti anni per passare alla Roma di Gasperini, è stato criticato attraverso uno striscione esposto al Gewiss Stadium durante la partita contro il Cagliari. "Hai scelto di passare nella nostra storia ma di non appartenerle. Addio bandierina", si legge. Il pubblico nerazzurro non ha perdonato il suo addio, nonostante fosse ormai finito ai margini del nuovo progetto di Sarri.