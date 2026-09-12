PAGELLE Lazio-Milan: Cancellieri e Noslin puntuali, Tavares spinge

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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MANDAS 6,5: Subito una parata sul colpo di testa di Chukwueze. Ha il merito di trovare centralmente Tavares nell’azione del vantaggio. Reattivo sul destro di Pulisic, poi invece il tiro al volo di Moreira gli passa tra le gambe, troppo forte. Nulla da fare pure sul bis del milanista.

FLORIANI MUSSOLINI 6: Gioca col turbo, scatti continui sulla destra, non fa mai mancare il suo apporto se c'è da spingere. Peccato per il primo gol di Moreria, non è posizionato bene. L'esterno rossonero lo fa soffrire tanto.

Dall’84’ LAZZARI sv

SUTALO 6: Esordio con la Lazio e da titolare, l’infortunio alla mano di Doekhi gli spalanca la chance nel big match. Gioca senza timori, ha l’esperienza per reggere l’urto di un debutto così. Alla lunga finisce la benzina e sbanda un paio di volte.

Dall’84’ DIOGO LEITE sv

PROVSTGAARD 6: Anticipi e letture preventive come da copione fino a quando monta l’onda del Milan nella ripresa. Lì aumentano nettamente gli affanni.

TAVARES 6,5: Turbo acceso nel primo tempo, fa la differenza sulla fascia e anche accentrandosi come sull’1-0. Nascono da lui entrambi i timbri biancocelesti. Come pronosticabile maggiormente in difficoltà quando bisogna contenere.

FRATTESI 6: Forza nelle gambe e intelligenza tattica, si inserisce coi tempi perfetti, è un'abitudine. Ci prova col sinistro, incrocia troppo in corsa. Il discorso è personale e collettivo: nel secondo tempo fa grossa fatica.

BELAHYANE 6,5: L’emergenza a centrocampo l’ha sbloccato anche a livello di testa. Gioca con fiducia, a volta pure troppa. Si fa valere comunque in entrambe le fasi.

TAYLOR 6,5: Come tutti paga il calo nella ripresa e i cambi che scuotono il Milan. Suoi sovrapposizione e cross per il 2-0: tempi perfetti per prenderla da Nuno e consegnarla a Noslin.

Dal 74’ GUDMUNSSON 6: La Lazio è tutta tirata indietro, quando entra non è facile incidere.

CANCELLIERI 7: Tutto ciò che si chiede a un esterno, stavolta sì. Ripiega e attacca, aiuta e offende. E chiude alla grande sul secondo palo il servizio al centro di Zaccagni: sblocca e mette in discesa la partita.

Dal 58’ ISAKSEN 5,5: Ci si aspetta di più quando si butta dentro uno a mezz'ora dalla fine.

NOSLIN 7: La mossa a sorpresa, forse per caratteristiche e condizione. Si muove senza sosta, fa un lavorane, in più firma il 2-0. Che non è proprio un dettaglio: deviazione con coraggio, rischiando il calcione di De Winter.

Dal 58’ PINAMONTI 5: Non riesce a tenere il pallone, viene anticipato sistematicamente e quindi il pressing del Milan diventa ancor più asfissiante.

ZACCAGNI 6,5: Secondo assist di fila, senza pensarci un attimo: palla dentro e Cancellieri timbra. Con un po’ di freddezza in più avrebbe segnato lui stesso a tu per tu con Maignan.

ALL. GATTUSO 6,5: Gara dalle due facce, deve subire la rimonta del Milan e le sostituzioni di Amorim, ricco di doti in panchina. Gliel'aveva incartata per buona parte della gara. Si era vista una Lazio coraggiosa, ringhiosa, organizzata. Schiera Cancellieri e Noslin a sorpresa, sono i due che segnano. La squadra è sulla strada giusta.

MILAN (3-4-2-1): Maignan 6; Gila 5,5, De Winter 5,5, Pavlović 5,5; Chukwueze 5,5, Modrić 5,5 (Musah 6,5), Rabiot 6,5, Estupiñan 4 (Moreira 8); Loftus-Cheek 5 (Pulisic 7), Cissé 6 (Hutchinson 6); G. Ramos 5,5 (Camarda sv). All.: Amorim 6.