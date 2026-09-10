Lazio, il tifo organizzato: "Incontro con Lotito? Prima chiedesse scusa!" - VIDEO

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Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per rispondere all'appello del direttore sportivo Fabiani orientato verso l'apertura di un dialogo tra società e tifosi: "Lotito ci vuole incontrare? Fa una conferenza stampa, chiede scusa per quello che ha fatto negli ultimi 22 anni e ci mettiamo seduti. Fabiani non ha detto che vuole fare un incontro. Lo disse a dicembre dello scorso anno e noi avevamo dato la nostra disponibilità. Si mise in prima fila dicendo di voler creare un tavolo ma è stato bloccato dalla società. Noi siamo stati chiari. Le nostre rischieste sono state reiterate. Questa rottura si sarebbe potuta evitare".