Lazio, il tifo organizzato: "Incontro con Lotito? Prima chiedesse scusa!" - VIDEO

10.09.2026 14:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, il tifo organizzato: "Incontro con Lotito? Prima chiedesse scusa!" - VIDEO
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Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per rispondere all'appello del direttore sportivo Fabiani orientato verso l'apertura di un dialogo tra società e tifosi: "Lotito ci vuole incontrare? Fa una conferenza stampa, chiede scusa per quello che ha fatto negli ultimi 22 anni e ci mettiamo seduti. Fabiani non ha detto che vuole fare un incontro. Lo disse a dicembre dello scorso anno e noi avevamo dato la nostra disponibilità. Si mise in prima fila dicendo di voler creare un tavolo ma è stato bloccato dalla società. Noi siamo stati chiari. Le nostre rischieste sono state reiterate. Questa rottura si sarebbe potuta evitare". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.