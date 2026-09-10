Lazio, Leite già in gruppo verso il Milan. Si rivede Dele-Bashiru
10.09.2026 09:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Procede la preparazione del match contro il Milan, in programma all'Olimpico sabato 12 settembre ale 18.00. Diogo Leite, arrivato da pochi giorni, si allena regolarmente in gruppo. Come scrive il Messaggero, lavora con i compagni anche Dele-Bashiru, che prova a recuperare in vista della sfida contro i rossoneri. Parzialmente in gruppo, invece, Andrea Pinamonti: la caviglia dopo il colpo di Udine si è sgonfiata e sabato l'attaccante potrebbe essere regolarmente titolare.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.