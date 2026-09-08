Lazio - Milan, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Gattuso

Quarta giornata di campionato per la Lazio dopo le prime tre vittorie: all'Olimpico arriva il Milan di Amorim. Gattuso dovrà affrontare il suo glorioso passato senza gli infortunati Marusic, Cataldi e Rovella, oltre ai fuori lista Patric e Pellegrini. Salvo sorprese, la difesa che ha vinto a Udine sarà riconfermata in blocco: di fronte a Mandas, quindi, ci saranno ancora Floriani, Doekhi, Provstgaard e Nuno Tavares. Unico dubbio Sutalo, che aspetta di essere lanciato da titolare. In panchina potrebbe anche esserci l'ultimo acquisto Diogo Leite. Solo certezze a centrocampo, con Frattesi e Taylor mezzali e Belahyane in regia. Possibile recupero per Dele-Bashiru, che potrebbe rientrare almeno tra i convocati. In attacco sono da chiarire le condizioni di Pinamonti, uscito dolorante alla caviglia destra dal Bluenergy Stadium. Se ce la farà, guiderà il tridente; in caso contrario toccherà a Noslin. A destra Isaksen è in vantaggio su Cancellieri, a sinistra ci sarà Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson. All.: Gattuso.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Moreira, Modrić, Musah, Estupiñan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. All.: Amorim.