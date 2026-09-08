Clamoroso James Rodriguez: è a un passo dall'Avellino di Nesta. I dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso colpo di mercato in vista in Serie B. Come raccontato da MARCA in Spagna, l'Avellino di Nesta sarebbe a un passo da James Rodriguez. Il colombiano, attualmente senza squadra, sarebbe molto vicino a raggiungere un accordo con il club campano. Il tecnico avrebbe anche già parlato con il calciatore: presto potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. In passato il nome dell'ex Real Madrid è stato anche accostato alla Lazio. Ora può arrivare davvero in Italia per giocare in serie cadetta.