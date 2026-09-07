UDINE - Lazio, le scelte di Gattuso: Isaksen insidia Cancellieri e non solo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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UDINE - Rifinitura in trasferta. Partenza in mattinata, allenamento nel pomeriggio. La Lazio ha lavorato direttamente a Udine per preparare il posticipo contro i bianconeri di Runjaic. È stata l'ultima sgambata prima del fischio d'inizio: per Gattuso ora è il tempo delle scelte. Dovrà sciogliere soprattutto il ballottaggio sulla destra, quello tra Cancellieri e Isaksen.

L'italiano è in vantaggio, il danese insegue. Nelle prossime ore arriverà la decisione finale. Sicuramente ci saranno Pinamonti e Zaccagni nel resto tridente d'attacco. Confermati anche Frattesi e Taylor a centrocampo, insieme a Belahyane in regia. È una delle scelte obbligate, visto che mancheranno Cataldi, Rovella e Dele-Bashiru.

Assente anche Marusic, per questo giocherà Floriani a destra. Chiuderanno il reparto Doekhi e Provstgaard, in attesa di Sutalo, e Nuno Tavares a sinistra, in netto vantaggio su Pedraza. In porta ovviamente ci sarà Mandas. Nei prossimi giorni Gattuso troverà Diogo Leite, arrivato a Roma in giornata. Ha svolto le visite mediche, presto verrà valutato sul campo.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Isaksen, Gudmundsson. All.: Gattuso.

Pubblicato il 06/09