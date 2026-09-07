Udinese, Gomez a Dazn: "La Lazio è in fiducia, daremo il massimo"

07.09.2026 20:18 di  Simone Locusta   vedi letture
Udinese, Gomez a Dazn: "La Lazio è in fiducia, daremo il massimo"
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© foto di (C) Domenico Cippitelli

Unai Gomez, uno degli innesti del calciomercato estivo dei friulani, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Udinese - Lazio. Di seguito le parole del centrocampista spagnolo: "La Lazio è una squadra in fiducia, ha ottenuto due risultati importanti anche se non ha fatto tanti gol, daremo il massimo per vincere la partita".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.