Udinese, Gomez a Dazn: "La Lazio è in fiducia, daremo il massimo"

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© foto di (C) Domenico Cippitelli

Unai Gomez, uno degli innesti del calciomercato estivo dei friulani, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Udinese - Lazio. Di seguito le parole del centrocampista spagnolo: "La Lazio è una squadra in fiducia, ha ottenuto due risultati importanti anche se non ha fatto tanti gol, daremo il massimo per vincere la partita".