Udinese, Gomez a Dazn: "La Lazio è in fiducia, daremo il massimo"
07.09.2026 20:18 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di (C) Domenico Cippitelli
Unai Gomez, uno degli innesti del calciomercato estivo dei friulani, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Udinese - Lazio. Di seguito le parole del centrocampista spagnolo: "La Lazio è una squadra in fiducia, ha ottenuto due risultati importanti anche se non ha fatto tanti gol, daremo il massimo per vincere la partita".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.