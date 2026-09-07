PRIMAVERA | Lazio, Pernaselci: “Una sconfitta non deve buttarci giù”

Dopo il match tra Lazio Primavera e Parma è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club il difensore bianccoceleste Leonardo Pernaselci. Queste le sue parole: “Loro sono un’ottima squadra, lo dimostra il cammino dello scorso anno. Secondo me abbiamo fatto una buona gara a livello di impegno, non possiamo dire di non aver dato tutto. Bisogna saper perdere, venivamo da due vittorie e da grande entusiasmo che si notava anche nel lavoro in settimana”.

“Ora non dobbiamo buttarci giù, da lunedì si torna sul campo a lavorare tutta la settimana per preparare la prossima gara. Abbiamo sofferto un pochino soprattutto all’inizio, sono partiti forte. Ma abbiamo risposto bene soprattutto nei momenti di sofferenza, rimanendo uniti e compatti, abbiamo difeso bene. Poi le partite le decidono gli episodi, loro ne hanno trovato uno all’ultimo quando la partita sembrava ormai destinata al pareggio, ma secondo me abbiamo dato una buona risposta a livello di gruppo anche oggi”.

“Con Ciucci ormai è il terzo anno insieme, anche in 18 lui saliva spesso con noi. Come reparto ci troviamo bene insieme, lavoriamo tanto in settimana sulla fase difensiva ma c’è ancora tanto da fare, concediamo sempre qualcosa e bisogna provare a perfezionare il tutto per subire il meno possibile. A Lecce sulla carta non era un inizio facile, forse il peggiore possibile visto il caldo e il campo difficile, in cui loro giocano molto bene. Poi la vittoria con l’Albinoleffe e ora una sconfitta: adesso dobbiamo pensare al Cesena, sarà una partita tostissima contro un’ottima squadra, lavoreremo in settimana per arrivare al meglio”.