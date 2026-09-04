PRIMAVERA | Lazio - Parma, scelto l’arbitro del match: la designazione completa
04.09.2026 21:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si prepara alla terza giornata di campionato la Lazio Primavera, reduce da due vittorie contro Lecce in trasferta e Albinoleffe al Fersini.
I biancocelesti proseguiranno ancora in casa per la terza giornata: la Lazio Primavera ospiterà infatti a Formello il Parma sabato 5 settembre alle ore 15:00.
Proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Lazio Primavera e Parma sarà diretta dal signor Ciro Aldi di Lanciano, assistenti saranno Andrea Romagnoli e Sebastian Petrov.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.