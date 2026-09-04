La Lazio sorprende Marchegiani: “Bell’attitudine, reagisco al periodo negativo”
04.09.2026 13:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per l’attualità nell’intervista concessa da Luca Marchegiani sulle colonne del Corriere dello Sport. L’ex portiere della Lazio affronta anche il momento della squadra biancoceleste.
“La Lazio mi ha stupito” spiega Marchegiani. “Buona solidità difensiva, molta concentrazione, bell’attitudine”.
E ancora: “La squadra ha reagito al periodo negativo, i nuovi si sono integrati molto bene. E Frattesi è un gran colpo”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.