Lazio, conferenza Gudmundsson: segui live su Lalaziosiamonoi.it

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Quattro conferenze in una nella sala stampa del centro sportivo biancoceleste. Giornata di presentazione in casa Lazio, tra i protagonisti anche Albert Gudmundsson che prenderà la parola a partire dalle ore 13:00. Segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Parla il direttore sportivo Angelo Fabiani: “È passato qualche anno ma ci siamo ritrovati, dopo il primo tentativo quando era al Genoa e si sono inseriti poteri forti. Alcuni amori fanno giri immensi e poi ritornano, siamo contenti sia qui con noi. Al di là del valore dei giocatori, la cosa che contraddistingue questi ragazzi è che loro scelgono la Lazio. E questo per noi è motivo di orgoglio. Voleva fortemente la Lazio e siamo riusciti alla fine a coronare questo sogno”.

Prende la parola Gudmundsson: “Sono davvero felice di essere qui, di essere parte della Lazio”.

Sei in cerca di riscatto? Che ruolo pensa Gattuso per te?

“Al Genoa è andata bene, è stata la mia migliore versione. Poi mi sono trasferito alla Fiorentina. Nel primo anno la squadra ha fatto bene, ma ho avuto tanti infortuni. Il secondo anno tutti sanno non sia stato buono abbastanza da parte mia e della squadra. Sono davvero motivato per questa stagione, giocare per questo club bellissimo, mostrare che sono ancora il giocatore di sempre. La posizione? Mi vedo come trequartista, ma onestamente sono un giocatore che vuole creare occasioni per la squadra e per se stesso, ovunque l’allenatore mi vuole sarà felice di giocare e proverà a fare il meglio”.

Cosa ti ha spinto ad accettare la Lazio? Hai parlato con Gattuso?

“Sì, mi vede da attaccante e da ala sinistra e destra, come centrocampista. Mi conosce come giocatore, sa dove posso giocare. Dovrà essere lui a trovare il mio posto nella squadra, dove gioco non importa. Mi interessa creare occasioni. Ho scelto la Lazio perché è un club storico, è stata una scelta semplice. Sono onorato e orgoglioso di essere qui, voglio aiutare il club a ottenere successi nei prossimi mesi e anni”.

Su quali ruoli state lavorando in campo?

“Non vi dirò tutti i segreti ma ovviamente si sa che giochiamo 4-3-3. In ogni gara poi ci saranno situazioni diverse, dipenderà anche dall’avversario. Ci saranno partite in panchina, altre a destra e altre a sinistra. Dipenderà da cosa servirà alla squadra, sarà felice di aiutare la squadra”.

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