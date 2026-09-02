Lazio, Immobile e Totti sbarcano... nel basket: faranno parte di Maxima

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Ciro Immobile e Francesco Totti insieme nel mondo del basket? Sì, ma ovviamente non come calciatori. Gli ex capitani di Lazio e Roma, infatti, sono entrambi entrati a far parte del progetto di Maxima, la nuova squadra della città di Roma che è pronta a dire la sua in Serie A dopo aver acquistato il titolo di Brescia. In un video pubblicato sui social si vede una palla rimbalzare per tutta la Capitale e che passa di mano di ragazzo in ragazzo, prima dell'apparizione di Immobile e dello stesso Totti, con quest'ultimo che dice a favore di telecamera: "Anche io sono Maxima Roma".

I RUOLI DI TOTTI E IMMOBILE - Come si legge nel comunicato ufficiale, l'ex numero 10 giallorosso sarà il nuovo Advisor e si occuperà dello sviluppo della fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility. In parole povere sarà un ambasciatore del marchio nella Capitale, un ruolo che il presidente Paul Matiasic ha definito non puramente simbolico. Per quanto riguarda Immobile, l'ex Lazio, come Totti, si occuperà della promozione del marchio, ma senza incarichi ufficiali.