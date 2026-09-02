Lazio, l'infermeria torna a riempirsi: il punto sugli indisponibili

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RASSEGNA STAMPA - Rovella è l'ultimo a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione al polpaccio, un muscolo delicato che ha bisogno di tempo per guarire: il centrocampista salterà Udinese, Milan e Venezia e punta al rientro il 10 ottobre contro il Monza. Lo stop previsto è di circa tre settimane.

Con lui sono tre i centrocampisti indisponibili. Cataldi è ancora alle prese con il recupero dopo l'operazione per la pubalgia di fine maggio: il ritorno in gruppo potrebbe avvenire nei prossimi dieci giorni, ma servirà poi un graduale percorso di riatletizzazione. Dele-Bashiru, invece, è fermo per una lesione muscolare rimediata a Bologna.

Gattuso dovrà quindi affidarsi a Belahyane, destinato a trovare spazio con maggiore continuità, mentre resta da valutare la situazione di Marusic, anche lui fermatosi a Bologna: la sua lesione muscolare è più seria e in fascia destra toccherà ancora a Floriani Mussolini.