Piccari: "Lazio, partenza positiva. Frattesi è l'acquisto più decisivo"

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, il direttore Marco Piccari ha commentato l'ultimo turno di Serie A. In particolare ha parlato della vittoria della Lazio contro il Genoa grazie alla rete di Frattesi. Di seguito ciò che ha scritto a riguardo.

"In questo turno mi ha colpito anche la Lazio. Contro il Genoa centra la seconda vittoria consecutiva per 1-0, mostrando un calcio ordinato, con pochi tocchi e compatto. Incisivo ancora una volta Frattesi, l’acquisto più decisivo di questo calciomercato. Devo dire che, pur non essendo un estimatore di Gattuso, è giusto evidenziare la sua capacità di aver creato un gruppo, cosa non da poco. Partenza positiva, ma piede a terra".