Calciomercato Lazio | Frenata per Gudmundsson: la società riflette

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - L'operazione Gudmundsson - Lazio sembrava a un passo dalla conclusione, con il talento islandese che sarebbe poi diventato un calciatore biancoceleste. L'accordo con la Fiorentina c'era, sulla base di un prestito oneroso da 1 un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 16. I due club si sarebbero aggiornati nuovamente dopo la sfida tra Lazio e Genoa.

In questo momento però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'operazione ha subito una frenata significativa. Non è saltata definitivamente, è il gioco delle parti. I biancocelesti restano alla finestra, l'islandese piace e non poco. Si attendono ulteriori sviluppi.

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