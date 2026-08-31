Lazio, Frattesi difende Dia: "Lo criticano, ma in realtà..."

Al termine della partita tra Lazio e Genoa, decisa da lui, è intervenuto in conferenza stampa Davide Frattesi per commentare anche le qualità dei suoi nuovi compagni. Il centrocampista ha parlato del livello di Dia, rispondendo alle critiche ricevute dall'attaccante senegalese.

"Taylor è molto bravo, Dia anche. È molto criticato, ma ha fatto bene a Bologna e mi piace. Finché si vince non rompetegli le scatole perché è inutile. È un giocatore bravo, va incoraggiato per andare in fiducia".