Lazio, Frattesi difende Dia: "Lo criticano, ma in realtà..."
31.08.2026 00:03 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Al termine della partita tra Lazio e Genoa, decisa da lui, è intervenuto in conferenza stampa Davide Frattesi per commentare anche le qualità dei suoi nuovi compagni. Il centrocampista ha parlato del livello di Dia, rispondendo alle critiche ricevute dall'attaccante senegalese.
"Taylor è molto bravo, Dia anche. È molto criticato, ma ha fatto bene a Bologna e mi piace. Finché si vince non rompetegli le scatole perché è inutile. È un giocatore bravo, va incoraggiato per andare in fiducia".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.