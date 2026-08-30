Lazio, Tavares è l'MVP del match: a premiarlo è Frattesi - VIDEO
30.08.2026 23:04 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio fa bene anche all'esordio all'Olimpico, dopo la vittoria sul campo del Bologna i biancocelesti hanno battuto anche il Genoa. A decidere la sfida è stato, anche stavolta, Davide Frattesi che ha sfruttato un buon assist di Tavares.
Al triplice fischio è stato decretato l'MVP del match, è il portoghese a portarsi a casa il premio e a consegnarglielo è stato proprio l'ex Inter. Il momento è stato ripreso e condiviso, tramite i canali social ufficiali, dal club.
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