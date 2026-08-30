Lazio, è sempre Frattesi: dopo il Bologna al tappeto anche il Genoa

La Lazio parte forte in campionato all'Olimpico: decisivo Frattesi, come a Bologna, per l'1-0 che sistema la pratica Genoa

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte anche il Genoa. Nella prima all’Olimpico in campionato, i biancocelesti si sbarazzano della squadra di De Rossi con un gol del solito Frattesi. Come al Dall’Ara la difesa di Gattuso regge l’urto, soprattutto nel finale, quando il Grifone ha cercato il pareggio con diversi spioventi in area, ma nel complesso l’1-0 è un risultato stretto: sia nel finale di primo tempo, che nella ripresa le Aquile hanno fallito la palla del raddoppio che avrebbe di fatto chiuso la partita. Dopo la cocente delusione contro il Mantova, la Lazio fa bottino pieno in due giornate, affiancando in classifica Inter, Milan e Juventus.

LE SCELTE DI GATTUSO - Subito in campo i due attaccanti al centro delle trattative di mercato in uscita. Dia guida l’attacco e alla sua destra Gattuso sceglie Cancellieri, Zaccagni chiude il tridente a sinistra. Davanti a Mandas, Floriani Mussolini sostituisce l’infortunato Marusic, al centro confermata la coppia Doekhi – Provstgaard, l’altra sorpresa di giornata è Nuno Tavares al posto di Pedraza. A centrocampo confermato il terzetto composto da Frattesi, Rovella e Taylor.

ANCORA FRATTESI - Si apre subito lo spazio per Cancellieri, palla in mezzo per Frattesi, chiuso dalla difesa del Genoa. Doekhi svetta su un calcio d’angolo, a lato non di molto. Al quarto d’ora Taylor libera alla conclusione Nuno Tavares, poco precisa, palla alle stelle. Nell’azione precedente ammonito Ostigard per un’entrata dura a palla lontana su Dia. La Lazio sfonda a sinistra, Zaccagni e Tavares non si comprendono e l’azione sfuma. Dia infila per Frattesi, Marcandalli in ripiegamento si rifugia in corner. Al 25’ Tavares sfonda su Ellertsson, cross in mezzo per Frattesi che al volo di sinistro manda il pallone tra le gambe di Bijlow. Lazio in vantaggio. Cancellieri manda in sovrapposizione Floriani Mussolini, Sow intercetta il cross diretto a Taylor. Rovella accusa un problema fisico al polpaccio destro ed è costretto a lasciare il posto a Belahyane, che si sistema tra Frattesi e Taylor. Sul finale di frazione, Tavares trova Taylor tutto solo sul lato sinistro dell’area del Genoa, palla che attraversa l’area e viene spazzata da Norton-Cuffy. Frattesi taglia il campo, si inserisce a sinistra su servizio di Zaccagni, trova tutto solo Tavares in area che di testa colpisce il palo. Marcandalli sbaglia il retropassaggio per Bijlow che però è bravo a intercettare il tocco di Zaccagni e a salvarsi. Cross a tagliare di Norton-Cuffy, non arriva nessuno sulla palla estremamente pericolosa per la porta di Mandas.

GESTIONE PREZIOSA - In avvio di ripresa Cancellieri pesca con un cambio di gioco Zaccagni, filtrante per la sovrapposizione di Tavares, conclusione debole bloccata da Bijlow. De Rossi inserisce Messias per Sow. Schema da calcio d’angolo tra Zaccagni e Tavares, palla forte dentro del portoghese respinta dalla difesa del Genoa. All’ora di gioco Zaccagni trova Cancellieri dalla parte opposta, palla portata sul sinistro e conclusione alle stelle. Gattuso toglie Cancellieri e Tavares e lancia Isaksen e Pedraza, De Rossi toglie Vitinha per Osmajic. Pedraza sfrutta il rimpallo tra Marcandalli e Zaccagni, mette in mezzo un cross interessante su cui non arriva nessuno. Zaccagni riceve da Frattesi, si accentra e fa partire un tiro che finisce sopra la traversa. La conclusione di Isaksen viene rimpallata da Vazquez, Doekhi si ritrova da solo davanti a Bijlow, ma senza coordinazione, manda alto. Nel Genoa dentro Meichtry e Amorim per Baldanzi e Vazquez. Meichtry si ritrova a tu per tu con Mandas e calcia a lato. A dieci dalla fine Gattuso inserisce Pinamonti e Lazzari per Dia e Floriani Mussolini. Punizione dal limite di Messias respinta dalla barriera. Isaksen e Taylor sprecano un contropiede, Ostigard spazza. Pinamonti sfiora il gol con una girata improvvisa che fa la barba al palo. Cross teso di Meichtry bloccato da Mandas. In pieno recupero colpo di testa di Frendrup, Mandas smanaccia in corner. Allo scadere ammoniti Zaccagni e Meichtry per uno scontro, dopo che il Genoa non restituisce la palla, messa in fallo laterale da Mandas per permettere il soccorso a Ostigard rimasto a terra. Fischia Feliciani, dopo il Bologna la Lazio manda al tappeto anche il Genoa.

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