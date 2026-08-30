Lazio - Genoa, cambia la canzone di Flaminia: il nuovo inno

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Pochi minuti al calcio d'inizio di Lazio - Genoa, prima gara del campionato casalinga della squadra di Gattuso, e come di consueto Flaminia ha sorvolato l'Olimpico portando con sé una novità. È cambiata la musica che accompagna il suo volo, la nuova canzone è "L'aquila" di Enrico Lelli.

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