Lazio - Genoa, cambia la canzone di Flaminia: il nuovo inno
30.08.2026 20:38 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Pochi minuti al calcio d'inizio di Lazio - Genoa, prima gara del campionato casalinga della squadra di Gattuso, e come di consueto Flaminia ha sorvolato l'Olimpico portando con sé una novità. È cambiata la musica che accompagna il suo volo, la nuova canzone è "L'aquila" di Enrico Lelli.
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