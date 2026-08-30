Ex Lazio | Ibrahimovic spiazzato: ora può lasciare il Bayern Monaco

30.08.2026 18:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Ibrahimovic spiazzato: ora può lasciare il Bayern Monaco

Nuovo addio in vista per Arijon Ibrahimovic. L'ex attaccante della Lazio rischia di lasciare nuovamente il Bayern Monaco, nonostante la conferma nel gruppo della prima squadra a inizio estate e il rinnovo di contratto fino al 2028. Ora il direttore sportivo del club Max Eberl avrebbe aperto a una sua cessione. In caso di un'offerta adeguata, infatti, la dirigenza potrebbe prendere in considerazione di lasciarlo partire, visti i tanti giocatori in rosa e la sua difficoltà nel trovare spazio. Il classe 2005, insieme al suo entourage, è stato colto totalmente di sorpresa da questo scenario. Non è escluso, quindi, che possa andare via negli ultimi giorni di mercato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.