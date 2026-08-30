Lazio, gli abbonamenti fotografano il malessere dell'ambiente. E Lotito...
RASSEGNA STAMPA - Il malessere dei tifosi della Lazio, rivolto alla gestione Lotito, è fotografato dalla situazione che riguarda i numeri della campagna abbonamenti. Come riporta il Corriere dello Sport, il club biancoceleste ha annunciato ieri la riapertura della campagna, prevista il 31 agosto dalle ore 12 fino alle 23:59 dell'11 settembre.
Un tentativo disperato, l'ennesimo, volto a recuperare un po' di terreno dopo le 4000 tessere staccate durante tutta l'estate, configurando il dato peggiore dell'era Lotito. La tendenza, tuttavia, procede verso il boicottaggio generale, e anche per la partita di stasera contro il Genoa si preannuncia uno stadio praticamente deserto.
In un contesto così logorante, le parole di Lotito a Reggio Calabira hanno aggiunto ulteriore benzina sul fuoco, e rischiano di alimentare una protesta già avviata che appare ormai interminabile