FORMELLO - Lazio, le scelte anti-Genoa: Gattuso pensa a tre cambi

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Sfida al Genoa. Si è chiusa la settimana di preparazione della Lazio, archiviata anche la rifinitura dopo l'allenamento a porte aperte di venerdi pomeriggio. Gattuso ha fatto le sue scelte, diverse rispetto a quelle viste contro il Bologna. Alcune sono obbligate per questioni fisiche, altre sono dettate dal mercato. Ne è un esempio il ballottaggio in attacco: a destra può spuntarla Isaksen, perché Cancellieri è in uscita e rischia di rimanere fuori dopo aver rifiutato proprio la proposta dei rossoblù. Il danese, operato per la pubalgia a inizio luglio, ha già giocato tutto il secondo tempo al Dall'Ara: con ogni probabilità completerà il tridente con Dia e Zaccagni. Solo panchina per Pinamonti, almeno dall'inizio. Ma è atteso in campo a gara in corso.

A centrocampo toccherà a Frattesi insieme a Rovella e Taylor. Prenderà il posto dell'infortunato Dele-Bashiru, out circa venti giorni come Marusic. L'unico cambio in difesa sarà proprio a destra con l'inserimento di Floriani nel reparto composto da Doekhi, Provstgaard e Pedraza (in vantaggio su Nuno Tavares). In porta ovviamente ci sarà Mandas. Verso la convocazione Romagnoli e Sutalo, ancora non al top della condizione. Restano indisponibili Pellegrini, Patric, Gigot e Cataldi.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Pinamonti. All.: Gattuso.