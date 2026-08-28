Calciomercato Lazio, i conti a settembre: il rischio è il blocco totale a gennaio

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L’ultimo colpo messo a segno dalla Lazio è Pinamonti, ma in uscita sono ancora diversi nomi in bilico e in cerca di una nuova esperienza altrove. Ratkov, come vi abbiamo raccontato, è finito nel mirino del Siviglia e la trattativa tra i club sta andando avanti. Romagnoli aspetta notizie, al momento solamente Sarri può prenderlo considerando che l’Atalanta ha venduto Ahanor per 48 milioni di euro. Nel caso, i biancocelesti valuterebbero Zebic.

In uscita ci sono anche Lazzari e Pellegrini col primo che - si legge sul Corriere dello Sport - sta valutando il Monza e aveva anche offerte dalla Serie B che non ha considerato. L’altro, punta a restare. Se Lotito non rinnoverà nessuno dei presenti in lista, spiega il quotidiano, alleggerirà il monte ingaggi futuro. Solamente Cataldi ha delle chance. Le uscite nel 2027 possono aiutare a evitare di avere ancora il mercato a saldo zero in futuro. Raggiungere la soglia del 70% dell’indicatore del costo del lavoro allargato già a settembre non sarà facile, servirà non peggiorare ulteriormente la situazione per evitare di avere un blocco totale a gennaio.

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