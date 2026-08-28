Lazio, Gattuso ora può scegliere: Pinamonti si gioca il posto con Dia

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RASSEGNA STAMPA - Dopo settimane di corteggiamento Andrea Pinamonti è ufficialmente un giocatore della Lazio.

L’attaccante arriva alla corte di Gattuso ma, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, se al Sassuolo era titolare inamovibile alla Lazio, almeno all’inizio, si giocherà il posto con Dia. Gattuso ha due punte con caratteristiche diverse: Pinamonti è molto bravo ad attaccare lo spazio, Dia è abile a unire il gioco e a servire palloni decisivi come accaduto nella gara contro il Bologna con l’assist di tacco per Frattesi.

L’arrivo di Pinamonti, a prescindere permetterà a Gattuso di avere un calciatore che negli ultimi anni è sempre andato in doppia cifra, o ci è andato vicino, e che al momento è nel pieno della sua maturità calcistica.

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