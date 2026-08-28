Calciomercato Lazio | Harder o Zhegrova, per aprire serve almeno una cessione

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RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio potrebbe non essere ancora finito. Nonostante manchino ormai solo pochi giorni alla chiusura della sessione non è da escludere che in casa biancoceleste non possano esserci nuove entrate o uscite.

In particolare sono due i giocatori che potrebbero partire: Ratkov da un lato e Cancellieri dall’altro. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per il serbo Lazio e Siviglia stanno trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto o anche a titolo definitivo per una cifra vicina ai 13 milioni di euro, quelli spesi dalla Lazio per acquistarlo. Se la Lazio dovesse riuscire a cedere Ratkov allora potrebbe tentare l’assalto a Harder del Lipsia, 15 milioni con la formula del prestito.

Nel caso in cui, invece, i biancocelesti dovessero cedere Cancellieri allora si potrebbe aprire uno spiraglio per Zhegrova della Juventus. Un’operazione che potrebbe essere intavolata sulla base di prestito senza obbligo di riscatto. L’ingaggio si aggira sui 2.5 milioni di euro e potrebbe rientrare nei parametri della Lazio. A favore di Zhegrova oltre all’età anche l’esperienza acquisita nel campionato italiano.

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